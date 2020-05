EFEITO COVID-19 Metalfrio suspende atividades temporariamente em Três Lagoas Suspensão das atividades deve-se a queda na demanda devido a pandemia da Covid-19

21 MAI 2020 - 16h:48 Por Ana Cristina Santos

Depois de demitir cerca de 200 trabalhadores em abril, a empresa Metalfrio, uma das maiores fabricantes de refrigerados da América Latina, anunciou nesta semana, que suspendeu temporariamente suas atividades na unidade de Três Lagoas.

A empresa está instalada no Distrito Industrial de Três Lagoas desde 2006, e já chegou a empregar mais de mil trabalhadores. Era uma das mais importantes e, que mais geravam empregos no Distrito Industrial.

A empresa não informou o quadro de profissionais atualmente, mas levantamento feito pelo JPNews, aponta que era cerca de 900 trabalhadores.

A suspensão das atividades deve-se a queda na demanda, o que forçou a empresa adotar medidas de ajustes de sua capacidade produtiva. “A demanda atual de nossos clientes vem sendo fortemente afetada pela pandemia Covid-19, o que força a companhia a tomar medidas de ajuste em sua capacidade produtiva. A partir de dia 20 a Metalfrio suspendeu temporariamente suas atividades fabris na unidade de Três Lagoas”, diz a empresa em nota enviada ao JPNews.

A empresa negociou previamente um acordo coletivo com o sindicato dos trabalhadores, passando a adotar a MP936/20 – ( a Medida Provisória cria benefício do Seguro Desemprego em formato de complemento de até 70% do salário para compensar reduções salariais aos trabalhadores)

Ainda segundo a empresa, durante o período da parada, vai continuar com as atividades de manutenção, desenvolvimento de projetos e os processos necessários para garantir a retomada das operações. “A Metalfrio sempre busca conduzir seus negócios de maneira sustentável e oferecer a seus colaboradores condições seguras e duradouras de trabalho. A Metalfrio é líder de mercado em refrigeração comercial e temos a convicção de que, junto com todos os brasileiros, sairemos desta crise mais fortes e unidos”, acrescentou a empresa.