AÇÃO SOLIDÁRIA Mil máscaras de tecido serão distribuídas na feira livre deste sábado Ação é realizada pelo Rotary Club Três Lagoas e a Casa da Amizade

8 MAI 2020 - 11h:15 Por Kelly Martins

Ao menos mil máscaras de tecido deverão ser distribuídas para a população, neste sábado (9), na tradicional feira livre, na avenida Rosário Congro, em Três Lagoas. A ação é realizada pelo Rotary Club Três Lagoas e a Casa da Amizade realizarão, durante a Feira Livre deste sábado (9). As máscaras serão doadas a partir das 8h e o ponto de retirada será na barraca da administração da feira.

Segundo o presidente do Rotary Club Três Lagoas, Daniel Hidalgo Dantas, as máscaras foram produzidas com a ajuda de diversos parceiros, tanto no fornecimento da matéria prima, quanto na costura. “Qualquer pessoa pode pegar uma, a ideia é incentivar o uso da máscara, pois é um item muito importante de proteção contra o coronavírus, ainda mais se todos estiverem utilizando”, comentou o presidente.

Confira a reportagem abaixo: