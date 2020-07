TRêS LAGOAS Militares do Corpo de Bombeiros salvam vida de criança engasgada Somente neste ano, Corpo de Bombeiros atendeu três ocorrências de obstrução de via aérea

27 JUL 2020 - 10h:30 Por Ana Cristina Santos

Neste final de semana, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas conseguiu salvar a vida de uma criança de 10 meses que estava engasgada com um pedaço de sachê de ketchup.

O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para atender uma ocorrência de obstrução de via aérea. No local, os militares constataram que a criança tinha colocado um pedacinho do sachê na boca. Utilizando o conhecimento e as técnicas necessárias, o militar conseguiu fazer a desobstrução e salvar a vida da criança.

No ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou quatro casos de obstrução de via aérea, e neste ano, três.

O tenente cândido do Corpo de Bombeiros participou do jornal RCN Notícias desta segunda-feira (27), para falar da ocorrência e dos cuidados que precisam ser adotados nesses casos.

Acompanhe a entrevista