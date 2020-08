DECISÃO 'Mini Lei Seca’ tenta evitar colapso na saúde na Capital Prefeitura de Campo Grande decretou uma mini lei seca durante este fim de semana

15 AGO 2020 - 13h:45 Por Gabi Couto

Depois do mini lockdown não ter surtido efeito, a Prefeitura de Campo Grande decretou uma mini lei seca durante este fim de semana. A medida resultou de um acordo com a Defensoria Pública que judicializou pedido de fechamento total dos serviços considerados não essenciais.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) afirma que as medidas adotadas vão servir como experiência para levantamento dos números em nova reunião na segunda-feira (17).

A meta é reduzir acidentes de trânsito, causados principalmente pela ingestão de bebidas alcoólicas aliadas ao volante. Com o levantamento do número de leitos e da fiscalização serão definidos os futuros decretos para a capital.

Enquanto isso os números de coronavírus continuam crescendo na cidade que é o atual epicentro da pandemia em Mato Grosso do Sul.

Do total de mortes registradas no boletim oficial desta sexta-feira (14), 10 são de Campo Grande, sendo um com nada relatado e os demais com fatores de risco ou comorbidades.

Além disso, a capital liderou os novos casos da Covid-19 durante todos os boletins diários desta semana. A média móvel de testes positivos nos últimos 7 dias é de 778 novos casos por dia. Campo Grande registrou cerca de 384 casos confirmados a cada 24 horas.

E mesmo com os decretos em vigor a cidade continua entre as três capitais brasileiras com menor adesão ao isolamento social, atingindo 35,7% para o dia.