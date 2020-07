CONVêNIO Ministério da Agricultura firma convênio com a prefeitura no valor de R$ 955 mil Leia a coluna Observatório da edição do Jornal do Povo deste sábado

11 JUL 2020 - 06h:00 Por Redação

CONVÊNIO

O Ministério da Agricultura firmou convênio com a Prefeitura de Três Lagoas no valor de R$ 955 mil para auxiliar o desenvolvimento agropecuário do município. A nota de empenho foi autorizada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O recurso será utilizado para compra de novos maquinários.

COMPAROU

Nesta semana, o vereador Renée Venâncio (PL), comparou a arrecadação e infraestrutura de Três Lagoas com a das cidades de Araçatuba e Prudente. Segundo o vereador, as cidades paulistas têm mais habitantes, uma arrecadação igual, ou menor que a de Três Lagoas, porém com uma infraestrutura superior à da cidade sul-mato-grossense.

ILUSÃO

Ainda segundo Renée Venâncio que está no primeiro mandato na Câmara Municipal de Três Lagoas, ser vereador é uma ilusão, pois a “caneta não é sua”. Segundo Renée, o vereador não tem poder para executar, e muitas pessoas não sabem, criticam os vereadores sem saber o papel dos parlamentares. Renée disse que gosta do embate, e da dificuldade, por isso resolveu disputar a Prefeitura de Três Lagoas. Destacou que, é na adversidade que ele cresce.

CANDIDATOS

E por falar em vereador, as eleições deste ano em Três Lagoas, contarão com muitos candidatos estreantes na disputa por uma vaga no Legislativo Municipal. Alguns nomes que já foram divulgados nas redes sociais, são surpresas.