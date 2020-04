COVID-19 Ministério da Saúde habilita 60 novos leitos de UTI e Três Lagoas fica com 10 Leitos disponibilizados vão atender sete municípios de Mato Grosso do Sul para casos exclusivos de Coronavírus

25 ABR 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

O Ministério da Saúde habilitou 60 novos leitos de UTI para tratamento de pacientes contaminados pelo novo Coronavírus em hospitais de Mato Grosso do Sul.

Os leitos disponibilizados vão atender sete municípios, distribuídos da seguinte maneira: 10 no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, 10 no Hospital Regional de Campo Grande; 7 na Fundação Hospitalar, em Costa Rica; 5 na Sociedade Beneficente Dona Ermíria, em Sidrolândia; 5 na Santa Casa de Bataguassu; 5 no Hospital de Chapadão do Sul e 18 leitos em Nova Andradina.

Ao todo, os recursos federais disponibilizados para as habilitações somam R$ 8, 6 milhões. Os leitos de Três Lagoas custaram R$ 2,1 milhões. As portarias com as informações dos municípios foram divulgadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).

Otimista com o anúncio, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, destacou a união de esforços para o combate à pandemia. “É de fundamental importância a habilitação desses 60 e dos 211 leitos que nós queremos acrescer no quantitativo de leitos já existentes no Mato Grosso do Sul para dar suporte aos pacientes críticos da pandemia caso necessário”, destacou o secretário.

AUXILIADORA

Atualmente, o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas tem dez leitos específicos para atendimento de Casos de Covid. Até ontem de manhã, segundo a secretária municipal de Saúde, Maria Angelina Zuque, nenhum estava ocupado. Dos 27 leitos de enfermaria para Covid, dois estavam ocupados até ontem de manhã.

Nesta semana, o secretário estadual de Saúde falou da possibilidade do Hospital Regional de Três Lagoas servir como hospital de campanha- provisório para atendimento de pacientes de Covid- mesmo com as obras não concluídas. Na próxima semana, Resende visitará o município para fazer a entrega ao Hospital Auxiliadora, dos respiradores, entre outros equipamentos que foram doados pela Suzano ao Estado. Ao todo, são 15 respiradores e 20 mil máscaras N95. Desses, 8 respiradores e 4 mil máscaras são para Três Lagoas