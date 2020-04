AJUDA MPT e Justiça do Trabalho destinam R$ 412 mil ao Fundo Municipal de Saúde de Três Lagoas Os valores devem ser utilizados, especificamente, na aquisição de materiais e equipamentos úteis ao enfrentamento da Covid-19

8 ABR 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Um novo aporte de recursos financeiros para custeio de medidas de prevenção e de combate à contaminação pelo novo coronavírus chegará ao Fundo Municipal de Saúde de Três Lagoas, graças ao esforço conjunto do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Justiça do Trabalho em atenuar os impactos adversos da pandemia por Covid-19.

O fundo receberá montante de R$ 412.862,04, oriundo de processos judiciais movidos pelo MPT em face de agroindústria e empresas dos setores têxtil, metalúrgico e transporte de passageiros e de carga, condenadas com o pagamento de multas por descumprimento de obrigações trabalhistas e de indenizações pelos danos morais causados à sociedade. Os valores devem ser utilizados, especificamente, na aquisição de materiais e equipamentos úteis ao enfrentamento da Covid-19.