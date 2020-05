GAECO Gaeco realiza operação em Três Lagoas contra tráfico de drogas Operação visa combater quadrilha de tráficantes de drogas entre os dois estados

26 MAI 2020 - 10h:30 Por Alfredo Neto

Uma operação do Ministério Público e Polícia Militar por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), foi desencadeada na manhã desta terça-feira (26) em 11 cidades de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, inclusive Três Lagoas.

O grupo cumpre mandados de buscas e apreensões em Rio Brilhante, Antônio João, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. As cidades mineiras de Uberlândia e Belo Horizonte também são alvos desta operação que tem por objetivo desbaratar uma organização criminosa que utiliza o tráfico de drogas entre outros produtos ilícitos entre os dois estados.

Ainda não foram informados quantos mandados de buscas e apreensões foi expedido para a cidade de Três Lagoas, nem se existem pessoas presas nesta operação. O Gaeco irá anunciar em coletiva o saldo desta operação, em horário à ser defenido.