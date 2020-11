TRêS LAGOAS Mobilização contra o Aedes aegypti será realizada nesta sexta no Centro A ação ocorrerá na praça Senador Ramez Tebet, das 8h às 11h, em Três Lagoas

26 NOV 2020 - 08h:31 Por Kelly Martins

Para combater o alto índice de casos de dengue, em Três Lagoas, será realizada uma mobilização contra o Aedes aegypti, nesta sexta-feira (27), das 8h às 11h, na praça Senador “Ramez Tebet”, no Centro. A ação é da Secretaria Municipal de Saúde e alusiva ao “Dia D” de combate ao mosquito, que transmite a dengue, chikungunya e zika.

A mobilização contará com a participação e apoio do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros (5ºGB), Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) e do Núcleo Regional de Controle de Vetores da Secretaria Estadual de Saúde do Governo de Mato Grosso do Sul.

Serão montados estantes com material educativo, como, amostras de mosquitos, modelos de armadilhas e equipamentos, usados nas principais ações de enfrentamento ao mosquito. Os agentes de endemias vão orientar os moradores sobre como combater a proliferação dos mosquitos.

Serão feitas blitzes educativas no cruzamento da avenida Antônio Trajano com a rua Paranaíba e, nas lojas comerciais do Centro, com distribuição de panfletos de conteúdos educativos, orientações de prevenção da dengue e outras doenças. “Esse dia é para alertar a população quanto às medidas de controle e limpeza dos quintais, pois a dengue, chikungunya e zika são doenças sazonais que aumentam no período das chuvas”, ressaltou o coordenador do setor de Endemias e Controle de Vetores, Alcides Divino Ferreira.