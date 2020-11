BMX Modalidade olímpica é praticada por treslagoenses A modalidade BMX Freestyle passa a fazer parte do programa olímpico em 2021

5 NOV 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

A sigla BMX se refere a Bicycle MotoCross. O esporte é conhecido também como BiciCross. Atualmente, há duas diferentes disputas de BMX nos Jogos Olímpicos.

Além do BMX disputado no formato supercross, com corridas em pistas de diversos obstáculos, há o BMX Freestyle, em que os atletas são pontuados por manobras feitas com as bicicletas. E em Três Lagoas encontramos dois atletas que praticam justamente esta modalidade.

Confira: