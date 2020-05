PATRIMÔNIO Monumentos históricos e culturais são restaurados Prefeitura de Três Lagoas investe na restauração de prédios históricos e locomotiva que estavam abandonados

9 MAI 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

Dois prédios históricos e uma locomotiva a vapor estão em fase final de restauração e reforma, em Três Lagoas, para serem entregues a população. Os monumentos fazem parte da história da cidade que vai completar em junho deste ano, 105 anos de emancipação - político administrativa.

As obras de restauração do prédio que abrigou o antigo Consulado Português, em 1914, localizado na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas, serão concluídas em junho deste ano, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto.

As obras, iniciadas em agosto do ano passado, são executadas pela empresa Bergamo Construtora, com sede em Campo Grande. A empresa venceu a licitação pelo valor de R$ 650,3 mil. Depois de pronto, o prédio deve abrigar algum órgão ligado a cultura.

A obra deve-se a uma decisão judicial que obrigou o município a restaurar o prédio, tombado em 2013 como patrimônio histórico do município. A sentença de primeira instância saiu em outubro de 2015 e foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado, em agosto de 2016.

Entretanto, apenas na gestão atual é que a ordem de serviço foi autorizada e as obras iniciadas. O casarão foi construído pelo vice-cônsul de Portugal no Brasil, Teotônio Mendes, e pertence à sua família. Até o final de 2015, o imóvel era usado como moradia pelo neto do cônsul, Cláudio Mendes Pauliquevis, que se mudou em decorrências das condições do prédio. A prefeitura negocia com a família a desapropriação do imóvel.

ESTAÇÃO

O prédio da antiga Estação Ferroviária de Três Lagoas, na área central da cidade, será entregue ainda neste mês, segundo o secretário. As obras foram iniciadas no ano passado, e são executadas pela própria prefeitura.

A edificação pertencia à extinta empresa NOB (Noroeste do Brasil) e foi repassado à também extinta Rede Ferroviária Federal, até a desativação do transporte de passageiros. A concessão à iniciativa privada, na década de 2000, causou o fechamento da estação. Em 2014, a linha de trens foi removida do centro para a zona rural.

Em 2018, a prefeitura obteve a concessão das áreas da ferrovia, entre elas da antiga estação, que agora vai abrigar o Departamento de Cultura, que atualmente funciona na sede antiga prefeitura, em frente a praça senador Ramez Tebet, também no centro. Após a mudança, o antigo paço municipal Rosário Congro também passará por reformas. Atualmente, o local também é utilizado para os cursos culturais.

LOCOMOTIVA

A locomotiva a vapor, conhecida por “Maria Fumaça”, que está parada no pátio da extinta empresa NOB (Noroeste do Brasil) de Três Lagoas, área central da cidade, também está passando por restauração e ficará pronta no próximo mês. Após a restauração, a locomotiva ficará na praça senador Ramez Tebet, segundo a administração municipal.

A restauração é feita pela empresa Bergamo Construtora, com o auxílio de José Jorge Godoi, especialista em restauro de máquinas a vapor. O valor do contrato é de R$ 318 mil.