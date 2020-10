ABANDONADO Três-lagoense cria vaquinha virtual para cirurgia de gato vítima de maus-tratos Doações podem ser feitas online com valor mínimo de R$ 2

21 OUT 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

A campanha começou no WhatsApp entre os amigos e logo se espalhou. O texto apresentava o novo integrante da família do Gabriel Montovani: um gato abandonado em frente à casa dele e vítima de maus-tratos.

Na publicação dizia: "Este da foto é o Romeu. Bem, hoje ele é o Romeu mas há alguns dias ele era um gato de aproximadamente dois anos com uma luxação grave no quadril ocasionada ou por violência ou atropelamento, sem o movimento das patas traseiras, abaixo do peso, com escaras nas patas e testiculos e abandonado na frente de nossa casa. A veterinária Tamyris, da clínica MonAmi fez a gentileza de atendê-lo sem custos e fez os primeiros cuidados. Depois, com o resultado de um raio-x, realizado com uma primeira vaquinha, tivemos um diagnostico e dois caminhos para o problema do Romeu: um cirúrgico e outro medicamentoso. A via medicamentosa é provavelmente mais barata por ser a longo prazo, entretanto, Romeu já tem muitas feridas no corpo por se arrastar no chão e precisa ser estimulado para fazer cocô e xixi varias vezes ao dia pela falta de comandos e isso levaria até 6 meses. Já o tratamento cirúrgico é mais eficaz e traz resultados mais rápidos. A cirurgia custa aproximadamente R$900,00 fora os medicamentos. A partir disso, pedimos ajuda para cuidar do Romeuzinho pois já cuidamos de muitos outros gatinhos, inclusive em situação de rua".

Em 24 horas, a mensagem viralizou e em poucas horas ele já tinha um saldo de R$ 125 fruto de doações. "Você pode ajudar com R$2 ou qualquer valor. Vai ajudar muito. Esperamos ver o Romeu andando e independente o mais rápido possível e contamos com a ajuda!", pede.

Doações podem ser feitas no site: vaka.me/1474634.