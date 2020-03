PMA Morador de Três Lagoas é autuado em R$ 12,9 mil por desmatamento O crime ambiental foi verificado por satélites pela PMA

6 MAR 2020 - 08h:30 Por Kelly Martins

Policiais Militares Ambientais (PMA) realizaram fiscalização em uma fazenda, no município de Bela Vista, e constataram o desmatamento ilegal de 43 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado. O flagrante ocorreu nesta quinta-feira (5) e o proprietário da área mora em Três Lagoas. Ele tem 45 anos e foi multado em R$ 12,9 mil por crime ambiental.

O desmatamento verificado por imagem de satélites ocorreu entre os anos de 2015 e 2016. A área já estava com plantio de pastagem e criação de gado bovino. A madeira proveniente da vegetação desmatada não mais se encontrava no local. As atividades foram interditadas e o proprietário também responderá por crime ambiental, com pena de três a seis meses de detenção.

Ele foi notificado a apresentar um plano de recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada) junto ao órgão ambiental estadual.