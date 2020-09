PANDEMIA Morador de Três Lagoas morre por Covid-19 no PR e índice de casos ativos é recorde Esta é a 29ª morte causada pelo novo coronavírus em Três Lagoas

22 SET 2020 - 16h:35 Por Tatiane Simon

Mais um óbito em deorrência da Covid-19 foi confirmado nesta terça-feira (22). Trata-se de um homem de 69 anos, que faleceu em Foz do Iguaçu (PR), porém é morador de Três Lagoas. O óbito ocorreu no dia 20 de setembro, mas foi comunicado ontem (21). Ele tinha histórico de pneumopatia crônica, segundo consta no boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Esta é a 29ª morte causada pelo novo coronavírus, em Três Lagoas, desde o início da pandemia e a sétima somente no mês de setembro.

O município ainda investiga a morte de um homem de 58 anos que estava internado em um leito da UTI Covid-19 e faleceu no dia 21.

Além disso, mais 46 casos foram confirmados como positivos hoje e já são 1.882 casos positivos na cidade. Deste total, 1.261 já se recuperaram da doença.

Atualmente, 592 moradores estão em tratamento contra a doença. O número é o mais alto já registrado desde o início da pandemia. Em uma semana, o aumento foi de 33,3% ao saltar de 444 para 592 casos ativos.