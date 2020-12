MEIO AMBIENTE Morador é multado em R$ 2 mil por manter pássaros silvestres em cativeiro Equipe da PMA apreendeu gaiolas e aves dentro de residência no Vila Haro

9 DEZ 2020 - 07h:55 Por Kelly Martins

Um morador do bairro Vila Haro, em Três Lagoas, foi multado em R$ 2 mil pela Polícia Militar Ambiental (PMA) após ser flagrado com aves silvestres em cativeiro. Os policiais foram até a residência do homem, que tem 59 anos, após denúncias, nesta terça-feira (8). No local, a equipe encontrou no fundo da casa, gaiolas e pássaros.

Foram apreendidos quatro espécimes, sendo um Gnorimopsar chopi, popularmente conhecido como pássaro-preto, um Sporophila lineola, popularmente conhecido como bigodinho, um Sporophila caerulescens, popularmente conhecido como coleirinho e um Sporophila angolensis, popularmente conhecido como curió. O morador confirmou ter capturado os pássaros.

Ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil e responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado. Os pássaros serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.