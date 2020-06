CRIME AMBIENTAL Morador é multado em R$ 5 mil por queimar lixo em terreno baldio Queimar lixo nos quintais e em terrenos é crime, com multa de R$ 490

22 JUN 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

Um morador do bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas, foi multado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) por atear fogo em resíduos sólidos em um terreno baldio. A área fica ao lado de um condomínio e a fumaça incomodou os moradores, que acionaram a polícia. O fato ocorreu neste domingo (21).

Muitas pessoas reclamaram que não conseguiam nem ficar dentro dos imóveis. A equipe da PMA foi ao local e verificou diversos pontos com resíduos sendo queimados e que o fogo já estava mais brando. Porém, ainda havia muita fumaça na região e que o vento levava em direção ao condomínio.

A equipe localizou o suspeito de ter provocado o incêndio, um morador vizinho ao terreno. Ele afirmou não conhecer o proprietário do imóvel, mas que criava animais no terreno e havia realizado a limpeza. Disse ainda que colocou fogo na folhagem das árvores, resíduos e achou que não haveria tanta fumaça no local.

O morador foi autuado administrativamente e multado. Mas o que muita gente parece não saber é que queimar lixo nos quintais e em terrenos é crime. A multa aplicada é de R$ 490 e pode ser até maior dependendo da gravidade, segundo o que prevê o código de postura do município.