MENOS UM CASO Morador notificado como suspeito não está com Covid-19 Homem de 53 anos internado no sábado (28) testou negativo para a doença

31 MAR 2020 - 11h:21 Por Tatiane Simon

Exame laboratorial testou negativo para a suspeita de Covid-19 em um homem, de 53 anos, morador de Três Lagoas. Ele foi internado em um hospital da cidade no sábado (28) com sintomas da doença e o resultado do exame foi divulgado nesta terça-feira (31) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com isso, Três Lagoas segue com 13 casos notificados como suspeitos, sendo 10 descartados e três ainda aguardam resultado de exame.

O paciente segue internado no hospital. O boletim não informa se o homem testou positivo para alguma outra gripe.