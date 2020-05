MAIS UMA Moradora de Brasilândia morre vítima de Covid-19 Essa foi a 16ª morte pela covid-19 em Mato Grosso do Sul

18 MAI 2020 - 08h:51 Por Ana Cristina Santos

Uma moradora de Brasilândia, de 70 anos, foi a segunda vítima a morrer pela Covid-19. Ela estava internada no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, e morreu na noite deste domingo (17). Essa foi a 16ª morte pela covid-19 em Mato Grosso do Sul.

Marilda Reis faz parte da família em que 11 integrantes contraíram a Covid-19. A família se reuniu no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Na semana passada, dia 13, o genro dela, André Cardamone Junior, 57 anos, morreu em decorrência do Coronavírus.

O sepultamento de Marilda ocorreu ontem mesmo, no Cemitério de Brasilândia, sem a presença de familiares.