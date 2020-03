TRêS LAGOAS Moradora do Jardim Vendrel é a 1ª vítima de zika vírus este ano em Três Lagoas Caso foi confirmado nesta quinta-feira (26) pelo Setor de Endemias

26 MAR 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

Uma mulher de 35 moradora do Jardim Vendrel, em Três Lagoas, é a primeira vítima a contrair zika vírus neste ano no município. Caso foi confirmado nesta quinta-feira (26) pelo Setor de Endemias e Controle de Vetores.

O coordenador do setor, Alcides Divino Ferreira, faz um alerta à população, principalmente as grávidas, diante do risco de gerar crianças com microcefalia. "Como está circulando o vírus da Zika em Três Lagoas é importante as gestantes usarem repelente, camisas de manga cumprida, calça, se possível telar janela e ter todo o cuidado para não se expor a picada do mosquito", disse.



CUIDADO



O Zika Vírus (ZKV) é um vírus transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti (mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya) e o Aedes albopictus.



Os cuidados são os mesmos com relação a dengue, ou seja, é preciso evitar deixar água parada para que os ovos do mosquito sobrevivam ao seu desenvolvimento (o que pode ocorrer por até um ano).