PANDEMIA Idosa morre por Covid-19 após mais de um mês na UTI Esta é a oitava morte registrada somente neste mês por conta da pandemia em Três Lagoas

23 SET 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Uma mulher de 65 anos faleceu nesta terça-feira (22) em decorrência da Covid-19, em Três Lagoas. Esta é a oitava morte registrada somente neste mês por conta da pandemia.

A paciente era hipertensa e diabética. Ela estava internada na UTI Covid, do Hospital Auxiliadora, desde o dia 7 de agosto. De acordo com o hospital, a vítima deu entrada na instituição devido a um AVC. Ela foi atendida, medicada, realizou exames, foi coletado um teste rápido e diagnosticado como positivo para Covid-19. A paciente realizou exame de tomografia com diagnostico sugestivo para covid, logo realizou um exame de swab que confirmou o vírus. Estava intubada e apresentou piora no estado geral de saúde e foi a óbito no dia 22 de setembro às 17h15.

Mais casos

Dados do Boletim Epidemiológico COVID-19 desta quarta- feira (23) indicam que mais 31 casos foram confirmados como positivos hoje. Já são 1.913 casos confirmados e 600 casos ativos.

Mais 22 pessoas já finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas recuperadas da doença. Ao todo, são 1.283 recuperados da Covid-19, em Três Lagoas.

Nota técnica do Hospital Auxiliadora

O Hospital Auxiliadora informa que a paciente L.R.S, 65 anos, deu entrada no hospital no dia 07 de agosto, devido um AVC, foi atendida, medicada, realizou exames, foi coletado um teste rápido e diagnosticado como positivo para COVID-19. A paciente foi encaminhada para a UTI COVID. Paciente realizou exame de tomografia com diagnostico sugestivo para covid, logo realizou um exame de swab que confirmou o vírus. A paciente estava intubada apresentou piora em seu estado geral de saúde e foi a óbito no dia 22 de setembro às 17h15. Tinha comorbidades como: Hipertensão e Diabetes.