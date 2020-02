FOLIA Moradores de Arapuá terão programação especial de Carnaval Serão três dias de festa com bandas, DJ´s e matinê

19 FEV 2020 - 08h:01 Por Gisele Mendes

Além do Carbatrês Folia, que será realizado na N.O.B, a Prefeitura de Três Lagoas realizará também uma programação especial no Distrito de Arapuá, entre os dias 22 e 24 de fevereiro, a partir das 21h, no Centro Comunitário. A entrada é franca.

No domingo, será realizada tradicional matinê, no mesmo local, entre 15h e 18h. A animação musical ficará por conta do Edinho Show, Rubinho e DJ´s.

Serão vendidos pasteis e bebidas e o valor arrecado será destinado a uma família de Arapuá.