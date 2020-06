SOLIDARIEDADE Moradores de rua são ‘acolhidos’ em ação de Secretaria Muitas são levadas para unidades de atendimento, como o Centro Pop

7 JUN 2020 - 12h:30 Por Kelly Martins

Apesar do inverno começar oficialmente no dia 21 de junho, o frio se antecipou em Três Lagoas. E quem mais sente na pele a queda na temperatura são os moradores de rua. Como forma de apoio e ajuda, a Secretaria de Assistência Social tem realizado uma ação solidária para abrigar as pessoas que se encontram nessa situação.

Muitas são levadas para unidades de atendimento, como o Centro Pop, e ainda para o Acolhimento Pop. Ao menos 15 pessoas foram encaminhadas pelos servidores para estas unidades. Por meio de uma triagem, algumas são levadas para o acolhimento e chegam a ficar por vários dias até conseguirem um emprego. A secretária da pasta, Vera Helena Arcioli, explica que esse trabalho já é realizado ao longo do ano. No entanto, se intensifica no período do inverno. Por isso, ela pede apoio da população para que entre em contato com a pasta, caso se depare com alguém que esteja nessa condição.

Paralela à ação solidária, a secretaria também realiza a “Campanha do Agasalho e Cobertores” que é voltada para famílias carentes, em Três Lagoas. Qualquer pessoa pode participar e fazer a doação. Basta entrar em contato com a secretaria. No ano passado, mais de quatro mil cobertores foram doados.