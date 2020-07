ENTREVISTA ‘Moradores extrapolam em momentos de lazer’, diz promotor Promotor de Justiça diz que se medidas não forem suficientes, outras mais severas serão adotadas

14 JUL 2020 - 12h:30 Por Ana Cristina Santos

O promotor de Justiça Moisés Cassaroto, disse em entrevista o jornal RCN Notícias da TVC e rádio Cultura FM, que muitos comerciantes e moradores têm colaborado no combate a Covid-19, no entanto, algumas pessoas nos momentos de lazer, acabam extrapolando, e promovendo grandes aglomerações em casas e ranchos, com a participação de outros, que não são do convívio familiar.

O promotor falou de algumas medidas que começam a valer a partir de sexta-feira (17), entre alas, da alteração no toque de recolher que será ampliado, tendo início às 22 h. Os estabelecimentos comerciais, no entanto, só poderão vender até às 21h, para que às 22h ocorra o fechamento total do local para o atendimento ao público, mantendo apenas o sistema delivery.

Mercados e supermercados deverão, obrigatoriamente, medir a temperatura dos clientes na entrada. Além disso, foi recomendado que adultos façam as compras sem a presença de crianças, que não devem ser levadas aos shoppings, lotéricas e bancos.

Outra decisão é que as empresas com mais de 50 colaboradores deverão fazer o uso de termômetro na entrada de expediente, ventando a permanência de funcionários que tenham sintomas gripais e febre.

Também ficou decidido que acontecerá uma fiscalização da lei que proíbe o uso de Narguile em locais públicos, inclusive praça, lagoa e calçadas, evitando a proliferação do vírus. Ainda assim, se essas medidas não forem suficientes para a redução dos casos de Covi, o promotor não descarta medidas mais severas.

Um comunicado, de acordo com o promotor, deverá ser divulgado alertando os proprietários de ranchos sobre aglomerações nesses locais.