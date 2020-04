TRêS LAGOAS Moradores podem doar EPIs e materiais para produção de máscaras à secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde recebe também doações oficiais em dinheiro por meio de depósito

7 ABR 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Saúde está recebendo doações para o enfrentamento ao novo coronavírus. Diversos materiais fazem parte da lista de necessidades e a doação pode ser feita por empresas ou pessoa física.



Os materiais que podem ser doados para a secretaria são máscaras cirúrgicas, caseiras ou N95, protetor facial, máscara PFF2, avental de TNT impermeável de gramatura mínima 30, TNT de gramatura mínima 30 e óculos de proteção.



Para a entrega dos materiais, o doador deve comparecer ao prédio do Hemonúcleo, no endereço Rua Manoel Rodrigues Artez, 520 - Jardim Primaveril, em horário comercial.



As doações oficiais em dinheiro devem ser feitas para a conta bancária do Fundo Municipal de Saúde. (Banco do Brasil, Agência: 208-9, Conta: 76857-x, CNPJ: 13.034.603/0001-56).



"Estamos em um momento de escassez e contamos com a colaboração da sociedade civil que tenha esses produtos em estoque ou que desejam doar financeiramente para que possamos providenciar mais materiais para a prevenção do COVID-19 e mantermos a saúde dos nossos profissionais que estão empenhados em combater o vírus", afirmou Angelina Zuque, secretária da pasta.