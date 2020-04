TRêS LAGOAS Moradores têm quebrado medidas de isolamento social em rios e ranchos PMA tem registrado aumento no número de pessoas em rios durante o isolamento social

14 ABR 2020 - 08h:05 Por Kelly Martins

Muitas pessoas têm ignorado as medidas de isolamento social e vão para ranchos com familiares e participam de pescaria em grupos, na região de Três Lagoas. A recomendação para que as pessoas fiquem em casa foi feita pela Organização Mundial de Saúde, na tentativa de proteger as pessoas e conter a Covid-19.

O monitoramento em pontos de aglomeração tem sido realizado pela Polícia Militar, pelas equipes do Comitê de Enfrentamento ao novo coronavírus da prefeitura. E quanto aos rios, a Polícia Militar Ambiental (PMA) também tem auxiliado. E, segundo os policiais, o número de pessoas nos rios Sucuriú e Paraná tem aumentado.