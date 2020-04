DESPROTEGIDO Moradores vão às ruas sem máscaras Uso das máscaras ainda é sinônimo de resistência entre os moradores do Estado

26 ABR 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

Mesmo com a recomendação das autoridades de saúde e do poder Executivo em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, o uso das máscaras ainda é sinônimo de resistência entre os moradores do Estado. Em Três Lagoas, por força de um decreto municipal, até essa semana, somente os funcionários de todos os segmentos em atividade deveriam usar máscaras. Agora, a partir da próxima semana, toda a população deverá utilizá-la ao adentrar um estabelecimento. O advogado Bruno Matsuda aprova. “Sempre que saio de casa vou de máscara. Mas sou uma minoria. São poucos os três-lagoenses que usam e aqueles que não vestem, até se afastam de mim porque pensam que estou contaminado. Na verdade, estou me prevenindo”, opina.

Na Capital, a prefeitura decretou, inicialmente, o uso obrigatório de máscaras em todos os transportes coletivos, incluindo táxis e carros de aplicativo, além de ambiente fechados e com pouca ventilação. Entretanto, um dia após a publicação do decreto, o executivo trocou a expressão de uso obrigatório por uso recomendado. A administração municipal vai distribuir, em até 10 dias, 1,3 milhão de máscaras a população mais carente.

Região

Moradores de Paranaíba e Aparecida do Taboado também ignoram a recomendação e circulam sem máscaras. Em Paranaíba, os trabalhadores usam, mas os clientes não. Em Taboado, nem patrão e nem cliente aderiram.