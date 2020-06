LUTO Morre artista plástico ‘Zé Miguel’ Artesão tem peças expostas em várias cidades do país e exterior

5 JUN 2020 - 17h:40 Por Ana Cristina Santos

O artista plástico José Miguel Leite, o “Zé Miguel, como era conhecido, morador há 55 anos em Três Lagoas, morreu na tarde desta sexta-feira (5), no Hospital Auxiliadora, onde estava internado.

Zé Miguel nasceu na Cidade de Barbosa (SP), e veio para Três Lagoas em 196, onde iniciou suas atividades profissionais com a produção de peças para exposição no restaurante da família às margens do rio Paraná, onde ficou conhecido pela peixada que fazia em parceria com sua esposa Jailda, com quem era casado há mais de 60 anos.

O artesão desenvolveu sozinho as técnicas para confecção das peças. Ele possui peças expostas em cidades de vários Estados brasileiros e seu trabalho também é conhecido no exterior e, em países como Estados Unidos, Líbia e Japão.

Em 2013, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Zé Miguel, deixa a esposa, três filhos, oito netos e três bisnetos.