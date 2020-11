TRAGÉDIA Morre bebê de mulher esfaqueada pelo amásio A mulher de 41 anos e estava grávida de seis meses

10 NOV 2020 - 09h:34 Por Israel Espíndola

Morreu o bebê de seis meses filho da mulher que foi vítima de violência doméstica, o crime aconteceu nesta madrugada desta terça-feira (10), no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

O bebê prematuro era do sexo masculino, logo que nasceu de uma cesária de risco foi encaminhado para UTI neo natal, e nesta manhã ele não resistiu e veio a óbito.

De acordo com as informações do hospital Auxiliadora o quadro clínico da mãe é grave.

Confira abaixo a nota emitida pelo hospital:

Três Lagoas, 10 de novembro de 2020.

R.C.S, 41 anos deu entrada no dia 10 de novembro às 03h24, vítima de ferimento por arma branca no pescoço, paciente gestante, chegou instável hemodinamicamente, ela foi atendida, medicada, realizou exames, foi feito uma cesárea de emergência devido a gravidade dos ferimentos e uma bradicardia e risco fetal. A cirurgia ocorreu sem intercorrências. O RN nasceu com vida, porém não resistiu e foi a óbito às 06h30 desta terça-feira. A mãe recebeu os atendimentos e está entubada. Estado de saúde é considerado grave.