LUTO Morre jornalista três-lagoense Luiz Corrêa após um mês internado Segundo familiares, Luizinho teve 50% do corpo queimado ao tentar conter chamas de um terreno baldio ao lado de sua residência

19 OUT 2020 - 11h:15 Por Tatiane Simon

O jornalista três-lagoense Luiz Corrêa da Silveira Filho, faleceu nesta segunda-feira (19) após um mês internado na Santa Casa de Campo Grande. Segundo familiares, ele tentou apagar o fogo em um terreno baldio ao lado de sua residência quando caiu sob as chamas. Ele teve 50% do corpo queimado e as regiões mais atingidas foram costas e pernas.

De acordo com uma sobrinha de Luizinho, ele foi levado para o Hospital Auxiliadora e encaminhado, em seguida, para a Santa Casa da capital onde ficou a maior parte do tempo internado na UTI. "Ele inalou muita fumaça e teve problemas respiratórios. Mas apresentou melhoras com o passar do tempo e chegou a sair da UTI. Infelizmente depois retornou. Estava com problemas no pulmão e ontem os rins paralisaram", informou a sobrinha.

A família aguarda liberação do corpo para o velório e enterro. O filho de Luizinho, Luís Adriano, está a caminho da capital para os trâmites de liberação e translado do corpo para Três Lagoas.

Luiz Corrêa da Silveira Filho era jornalista e proprietário do Jornal Correio de Três Lagoas.