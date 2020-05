ATUALIZAÇÃO Morre no Hospital Auxiliadora vítima de acidente SAMU e Corpo de Bombeiros tentaram reanimar a vítima mas sem sucesso

12 MAI 2020 - 23h:21 Por Alfredo Neto

Rodrigo Nicola de Paula de 33 anos, vítima morreu ao dar entrada no Hospital Auxiliadora na noite desta terça-feira (12) após sofrer um acidente na avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Santa Júlia, em Três Lagoas.

Rodrigo era mecânico florestal na Suzano papel e celulose, era natural de Castilho - SP. Rodrigo morava com amigos, após ingerir bebidas alcoólicas, Rodrigo decidiu ir para a cidade vizinha, onde reside sua família.

Amigos de Rodrigo tentaram convencer o homem de não sair com a moto, mas sem sucesso. A vítima perdeu o controle da moto, saiu da pista, invadiu a ciclovia, perdeu o controle, foi arremessado contra um coqueiro do canteiro central e caiu batendo a cabeça contra a sarjeta.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e tentou reanimar a vítima que estava em parada cardíaca, o suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para dar apoio para os militares do Corpo de Bombeiros, mas a Rodrigo Nicola de Paula, sofreu outra parada cardíaca e morreu ao dar entrada no Hospital Auxiliadora.