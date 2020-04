LUTO Morre primeiro prefeito de Brasilândia e ex-vereador de Três Lagoas Marques Neto seria a segunda vítima de Coronavírus

21 ABR 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

Morreu na manhã desta terça-feira (21),José Francisco Marques Neto, primeiro prefeito de Brasilândia e ex-vereador de Três Lagoas.

Marques Neto morreu aos 87 anos e foi a segunda vítima de Coronavírus em Três Lagoas. No entanto, estava internado há uma semana no hospital. Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente tinha outras doenças, como: hipertensão e diabetes. A vítima não tinha histórico de viagem e nem de contato com caso positivo.

Foi eleito vereador por Três Lagoas no ano de 1962 e lutou pelo distrito de Brasilândia. Em 1965 o distrito se tornou município. Marques Neto como era conhecido se candidatou ao cargo de prefeito tendo como vice Gentil Ferreira de Souza. Ele foi eleito através do voto popular e governou Brasilândia no período de abril de 1965 a setembro de 1966.

Marques Neto era farmacêutico por formação, bacharel em direito, professor de história e geografia pela universidade federal e pecuarista.

Ele sempre foi militante político. Em 1950 aos 18 anos, já pertencia ao diretório municipal do PSD. Já não exercendo nenhum cargo político, sempre militou na política. Marques Neto morava em Três Lagoas, onde deixa filhos e netos.

Pelas redes sociais, amigos lamentarem a morte dele, que teve de ser sepultado conforme recomenda o protocolo do Ministério da Saúde para pacientes que venham a óbito em decorrência da Covid-19.