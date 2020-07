ALERTA Corpo de Bombeiros alerta para riscos de afogamento em piscina No último domingo uma criança de quase dois anos morreu afogada

7 JUL 2020 - 16h:40 Por Israel Espíndola

No último domingo (5), uma menina que iria completar dois anos morreu afogada em uma piscina, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

O acidente trouxe à tona a necessidade de redobrar os cuidados com as crianças em residências com piscinas, e nos rios de um modo geral.

O tenente do Corpo de Bombeiros, Hoanderson de Sá, destacou que os pais devem ficar atentos aos filhos para evitar acidentes, inclusive com morte.

