EPIDEMIA Mortes por dengue em MS chegam a 22 Até a última semana, eram 15.084 casos e nesta semana saltou para 17.364

11 ABR 2020 - 09h:00 Por Ingrid Rocha

O número de mortes por dengue no Estado subiu para 22. O boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (08), pela Secretária Estadual de Saúde, mostra um aumento também nos casos confirmados da doença. Até a última semana, eram 15.084 e nesta semana saltou para 17.364. A Capital tem 444 novos casos da doença e já conta com 5.777 notificações. As últimas mortes confirmadas Campo Grande foram de uma criança de 9 anos e um homem de 54 anos, ambos ocorridas em fevereiro. O secretário de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a dengue continua sendo uma grande preocupação e propôs uma “competição” para a população nesta luta contra o mosquito. “Neste momento de isolamento social, as pessoas podem fazer o campeonato Mosquito 0. Vamos verificar aonde pode ter o criadouro do mosquito da dengue em casa”, disse.