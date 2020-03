ABANDONADO Moto é abandonada em matagal e incêndiada O veículo não tinha registro no banco de dados e nem denúncia de furto

10 MAR 2020 - 17h:15 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar registrou um achado de coisa na tarde desta terça-feira (10) na rua Maycoré, bairro Jardim Nova Americana, zona Norte de Três Lagoas.

Populares avistaram o quadro de uma motoneta 50 cilindradas, em meio a um matagal destruído por fogo.

A Polícia Militar foi chamada, no local os militares fizeram um rastreio no número de identificação do quadro e constataram que o veículo não era documentado e nem tinha denúncia de furto.

Após identificar que o veículo não tinha denúncia de furto ou roubo, os militares levaram o veículo para o pátio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi registrado um boletim de ocorrência e entregue na Primeira Delegacia de Polícia Civil para abertura de um inquérito.