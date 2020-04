FURTO Moto é furtada no bairro Parque São Carlos Vítima relatou para a Polícia que o veículo estava devidamente travado

7 ABR 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 22 anos teve a moto furtada nesta terça-feira (7) na rua Odonaldo Ferreira Dutra, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima procurou a Terceira Delegacia de Polícia Civil, para registrar um boletim de ocorrência e relatou que havia deixado a moto na frente da casa da namorada no bairro Parque São Carlos, devidamente travada, e que após um determinado tempo ao ir embora não visualizou a moto.

Após perceber o furto, a vítima ligou no telefone da Polícia Militar e informou o crime e repassou as características do veículo, que até o fechamento dessa reportagem não havia sido encontrada.