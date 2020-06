POLÍCIA Moto furtada de residência é encontrada pela PM em matagal Furto ocorreu no bairro Vila Nova e veículo estava no Santa Luzia

16 JUN 2020 - 14h:00 Por Kelly Martins

Mais uma moto furtada foi recuperada pela Polícia Militar de Três Lagoas. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (16), e dessa vez, na região do bairro Santa Luzia. Os policiais militares encontraram a moto abandonada em um matagal e várias peças do veículo foram furtadas, como bateria, retrovisores e a corrente.

Inicialmente, segundo a PM, não havia registro de furto. Mas, uma hora depois, o dono do veículo, que mora no bairro Vila Nova procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência. A informação repassada pela vítima à polícia foi de que a moto estava estacionada na garagem da casa e acabou sendo levada pelo bandido. No entanto, encontrada logo em seguida pelos policiais que estavam em patrulhamento.