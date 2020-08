RECUPERADO Moto furtada é recuperada pela Polícia Militar Motocicleta foi furtada em Nova Andradina e abandonada em Três Lagoas

13 AGO 2020 - 10h:00 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar recuperou na noite desta quarta-feira (12) uma moto com denuncia de furto, na rua projeta H, cruzamento com a rua Projetada G, no bairro Real Park, zona Sul de Três Lagoas.

A guarnição da PM estava em rodas pelo bairro quando os militares avistaram a motocicleta estacionada, a moto estava abandonada em um local afastado das residências e fato que chamou a atenção dos policiais.

Após uma checagem dos números do chassis no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública e Justiça, foi constatado que a moto era produto de furto. A moto foi roubada na segunda-feira (10) na cidade de Nova Andradina-MS 271 quilômetros de Três Lagoas.

A moto foi levada para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e a delegacia de polícia civil daquela cidade informada da recuperação da motocicleta, para que o proprietário seja informado.