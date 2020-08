RECUPERADO Moto furtada em Nova Andradina é abandonada em Três Lagoas A Polícia Militar recuperou o veículo que estava estacionada na via

13 AGO 2020 - 08h:44 Por Israel Espíndola

Nesta quinta-feira (13), uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperou uma motocicleta da marca Honda, modelo CB300R com registro de furto em Nova Andradina. O veículo estava abandonado em Três Lagoas, em uma região de poucas residências, no bairro Nova Três Lagoas.

De acordo com a informações policiais, a motocicleta estava estacionada na via pública e chamou atenção dos policiais, porque na região há poucas casas. Ao checarem o sistema de ocorrência, os policiais constataram que o veículo havia um registro de furto em aberto no dia 10 de agosto, em Nova Andradina.

A motocicleta foi removida do local e entregue na Depac, onde o caso foi registrado.