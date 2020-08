CALMA Motoboy é fechado por carro e fica ferido após queda A vítima foi fechada por carro que tentou fazer conversão a esquerda

12 AGO 2020 - 20h:22 Por Alfredo Neto

Um homem de 24 anos ficou ferido após sofrer um acidente na noite desta quarta-feira (12) na avenida Clodoaldo Garcia, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima segui pela avenida Clodoaldo Garcia, no sentido bairro centro, quando foi fechado por um carro que fez uma manobra para virar à esquerda sem sinalizar com as luzes do pisca.

O motoentregador bateu na lateral do carro e foi arrastado pela moto até a calçada do outro lado da avenida. O motorista do carro permaneceu no local até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.

O condutor relatou que faltou com a prudência de observar pelo retrovisor e sinalizar antes de fazer a conversão para à esquerda. A vítima sofreu várias escoriações em ambos os braços, estava consciente e orientado. Um colega de trabalho esteve no local e avisou os familiares do motoentregador sobre o acidente.