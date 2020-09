CLASSE UNIDA Após assaltos motoboys fazem protesto em frente à casa de suspeito do crime O suspeito ligava nas lanchonetes pedindo lanches e troco para notas altas e depois assaltava os trabalhadores

15 SET 2020 - 10h:11 Por Alfredo Neto

Um grupo de moto entregadores cansados de serem assaltados se organizaram e fizeram um protesto na frente da casa de um suspeito de ser o autor dos assaltos, o protesto aconteceu na noite desta segunda-feira (15) na rua Eurídice das Chagas Cruz, bairro Alto da Boa Vista, zona Oeste de Três Lagoas.

Um grupo de trabalhadores de entregas sobre duas rodas se organizaram e fizeram um “ran tan tan tan”, na frente de uma residência de um suspeito de estar cometendo assaltos contra os motoboys.

Durante o final de semana alguns trabalhadores do setor teriam sidos chamados para entregar lanches na região e o pedido exigia troco para cédulas de alto valor. Ao chegar no local as vítimas eram rendidas pelo suspeito que simulando estar armado e realizando anunciava os assaltos levando os lanches e o dinheiro das vítimas.

Após alguns, moto entregadores descobrirem a (POSSÍVEL) identidade do suspeito, se organizaram e foram até o local exigir o ressarcimento dos valores roubados e cobrar por justiça. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir o rapaz que apresenta ser menor de idade relatar que está a 7 meses na cidade, vindo do Nordeste e que iria devolver os valores subtraídos.

Apesar da conversa entre vítimas e autor ser bem audível, aguardamos o desenrolar das investigações conduzidas pela Polícia Civil e a devida responsabilização do autor que será apontado pelo inquérito policiais aberto na 1ªDP.

Obs; a foto foi desfocada para a preservação da integridade de ambos os envolvidos.