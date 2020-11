ACIDENTE Motociclista bate em lateral de carro após tentativa de ultrapassagem Além de não ser habilitado, moto estava com a documentação irregular

17 NOV 2020 - 15h:15 Por Alfredo Neto/JPNews

Um motociclista de 20 anos, ficou ferido após colidir a moto que pilotava contra um carro na tarde desta terça-feira (17) na avenida Jari Mercante, bairro Jardim Primaveril, área Leste de Três Lagoas.

Motociclista e o carro envolvidos no acidente estavam no mesmo sentido da via (João Gonçalves de Oliveira-Cap. Olyntho Mancini), o motorista do carro, um idoso de 70 anos relatou que fazia uma conversão à esquerda para entrar em uma oficina mecânica.

Quando o motorista já estava subindo na calçada, foi atingido na lateral dianteira, do lado esquerdo. Com a colisão o motociclista foi arremessado na calçada, fraturando o braço direito.

O piloto da moto não é habilitado e a moto está com a documentação em traso com o Detran-MS (Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul). Após o acidente, trabalhadores prestaram socorro para o motociclista até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o motociclista foi levado para o H.A. (Hospital Auxiliadora).

A Polícia Militar e agentes do Departamento Municipal de Trânsito foram chamados e registraram a ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A moto, uma YBR de cor preta, foi recolhida e levada para o pátio do Detran.