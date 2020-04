ACIDENTE Motociclista bate na traseira de caminhão e fica ferido Com o impacto a frente da moto ficou destruída e a vítima bastante ferida

20 ABR 2020 - 17h:28 Por Alfredo Neto

Um homem de 38 anos ficou ferido ao bater a moto que pilotava na traseira de um caminhão no final da tarde desta segunda-feira (20) na avenida Clodoaldo Garcia, no centro de Três Lagoas.

A vítima seguia pela avenida Clodoaldo Garcia, sentido bairro - centro, quando próximo ao estádio do ADEN (Associação Desportiva Noroeste) bateu a moto na traseira de um caminhão que fazia uma conversão a esquerda em um retorno existente no local.

Com a colisão a vítima que estava de capacete aberto, sofre lesões na face, escoriações pelo corpo e uma possível fratura no ombro direito. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu a vítima consciente, mas desorientada por conta do choque com a cabeça para o Hospital Auxiliadora.

O motorista do caminhão que estava carregado de cimento contou que não havia fluxo no sentido contrario, por conta do semáforo entre a Clodoaldo Garcia, e a rua Manoel Pedro de Campos estar fechado, por não ter visualizado ninguém vindo do sentindo oposto o motorista teria feito o retorno e logo em seguida escutado a batida. O motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar que esteve presente para o registro da ocorrência.