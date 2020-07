PERIGO Motociclista é atingida no pescoço por linha chilena no Vila Alegre Em Três Lagoas, quem for flagrado usando linha com cerol pode ser preso em flagrante e responder por lesão corporal

21 JUL 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

A dona Geni Muniz trabalhou no domingo e acordou cedinho na segunda-feira. Ela estava indo de moto até o Erpe pra emitir um novo RG, mas não conseguiu chegar até o destino. É que no meio do caminho ela foi atingida por uma linha chilena e ficou ferida no pescoço. “Foi um susto. Uma dor enorme. Minha moto não possui o protetor de pescoço para aparar linha de pipa. Foi aí que fui atingida”.

Moradora do Vila Piloto 5, Muniz conta que ao atravessar o bairro Vila Alegre foi surpreendida pela linha. Por sorte, o dano não foi maior. O ferimento machucou a cozinheira, mas foi superficial. Poderia ter cortado o pescoço e até tirado a vida da motociclista.

Linhas de pipa com cerol ou a linha chilena parecem ser encontradas facilmente em Três Lagoas. O material perigoso é feito com caco de vidro e cola de sapateiro e já deixou ao menos cinco pessoas feridas na cidade. Segundo a Polícia Militar, as crianças e os adolescentes, geralmente, são atingidos pelas linhas com cerol enquanto brincam na rua.

Em Três Lagoas, quem for flagrado usando linha com cerol pode ser preso em flagrante e responder por lesão corporal. A cidade conta ainda com uma lei que proíbe a fabricação, venda e utilização de linhas e materiais cortantes usados para pipas.

