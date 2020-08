EMBRIAGADO Motociclista e passageiro embriagados acabam presos por desacatar a PM Além de desacatar, um deles desferiu socos e empurrões nos policiais

24 AGO 2020 - 08h:22 Por Israel Espíndola

Dois homens em uma motocicleta foram presos, na noite de domingo (23), por estarem sem capacete, com sinais de embriaguez e um deles foi preso por desacato. O caso aconteceu na rua 23, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

De acordo com as informações, a equipe do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar) realizava rondas no bairro quando avistou os dois homens em uma motocicleta, ambos sem capacete e com sinais de embriaguez. Eles foram abordados e se recusaram a obedecer às ordens dadas pelos policiais para revista.

Um dos homens começou a xingar os policiais dizendo que não iria obedecer e partiu pra cima de um militar, com empurrões. Também desferiu socos: “não vamos por a mão na cabeça não, seus arrombados,...”. Mesmo contido e preso, o homem não parou de xingar: “desgraçados, vai...”. O piloto da motocicleta, com forte odor, passou pelo teste de alcoolemia e o resultado foi positivo.

Dessa forma, os dois foram presos e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A motocicleta foi apreendida e levada para o pátio do Detran de Três Lagoas.