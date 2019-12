TRêS LAGOAS Motociclista morre após acidente no centro de Três Lagoas Diversos amigos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Jobelton Camargo

29 DEZ 2019 - 08h:25 Por Ana Cristina Santos

Jobelton Camargo, de 31 anos, morreu após acidente registrado no cruzamento da avenida Capitão Olyntho Mancini, com a rua Euviro Mário Mancini, no centro de Três Lagoas. Ele teria perdido o controle da moto e caído.

Jobelton morreu na noite desta sexta-feira (27), no Hospital Auxiliadora. O velório foi realizado neste sábado e o enterro também.

Diversos amigos usaram as redes socais para lamentar a morte de Jobelton Camargo, que trabalhava em uma empresa de serviços de logísticas.