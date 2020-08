TRAGÉDIA Motociclista morre após ser atropelado por carreta na BR-158 O acidente aconteceu na BR-158, na entrada de uma indústria de celulose

26 AGO 2020 - 07h:21 Por Israel Espíndola

O motociclista é um homem e não teve sua identidade revelada, morreu atropelado por uma carreta tritrem de uma usina de celulose. O acidente aconteceu no início da tarde de terça-feira (25), na BR-158, após o rio Pantano, em Selviría.

De acordo com as informações passadas por testemunhas, o acidente aconteceu na entrada da indústria de celulose Eldorado Brasil.

Ainda de acordo com as informações de outros motoristas que presenciaram o acidente, o condutor da carreta tritrem foi fazer uma conversão para esquerda e não viu o motociclista no sentido contrário. O impacto foi tão forte que a vítima morreu na hora.

A indústria de celulosa por nota lamentou o acidente:

"A Eldorado Brasil se solidariza com os familiares e lamenta profundamente a morte do motociclista ocorrida nesta terça-feira (25/08), em um acidente de trânsito, ocorrido fora das instalações da companhia, com um dos caminhões da frota de uma empresa contratada para transporte de madeira. As causas do acidente estão sendo apuradas e a companhia apoia as autoridades. A Eldorado Brasil reitera que prioriza a segurança das operações e a saúde de todos e informa que está em contato com a transportadora para oferecer apoio e auxílio à família da vítima."