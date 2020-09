ACIDENTE Motociclista não respeita 'pare' e causa acidente A vítima sofreu uma fratura na perna esquerda e precisou ser resgatada pelo Samu

22 SET 2020 - 09h:46 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 21 anos ficou ferida após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (22) na rua Orestes Prata Tibery, esquina com a rua Etelvino Custódio de Oliveira, bairro Jardim Primaveril na zona Leste de Três Lagoas.

A mulher estava pilotando uma moto pela rua Etelvino Custódio de Oliveira, no sentido Santa Rita quando não parou no cruzamento com a rua Orestes Prata Tibery e acabou invadindo a preferencial da via invadindo a frente de um carro que não teve como evitar a colisão.

O carro que é pertencente à uma auto escola, estava em momento de aulas e a aluna conduzia o veículo, a moça que dirigia o carro estava bastante nervosa e não sofreu ferimentos. O instrutor relatou que o carro da auto escola seguia na rua Orestes Prata Tibery, sentido centro à 40/km, quando a moto atravessou subitamente na frente do veículo, não havendo tempo nem de frear.

A vítima que pilotava a moto sofreu uma fratura na perna esquerda, próximo ao tornozelo e precisou ser resgatada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital da Cassems, a vítima estava consciente e orientada. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito estiveram no local e auxiliaram no controle do trânsito até a chegada da Polícia Militar para o registro da ocorrência.