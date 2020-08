ACIDENTE GRAVE Motociclista sofre acidente grave em estrada vicinal Vítima sofreu politraumatismo e esta na UTI do Hospital Auxiliadora

17 AGO 2020 - 09h:15 Por Alfredo Neto

Adriano Dias da Silva de 37 anos sofreu um grave acidente de moto na manhã desta segunda-feira (17) na estrada vicinal que liga à rua Trajano dos Santos, no bairro Santa Luzia, à estrada do Alto Sucuriú, zona Oeste de Três Lagoas.

A vítima pilotava uma moto CG Titan de cor vermelha e acabou se desequilibrando e sendo arremessado contra um carro que seguia no sentido contrário. Com o acidente à vítima teve fratura no braço esquerdo e apresentava dificuldades para respirar.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) resgatou a vítima para o H.A (Hospital Auxiliadora). Em nota a assessoria de comunicação do H.A, informou que Adriano Dias da Silva deu entrada em estado grave foi submetido à exames de urgência e constatado um politraumatismo (Tórax e braços). Adriano precisou ser entubado e levado em estado grave para à UTI (Unidade de Terapia Intensiva).