FUGA Motoqueiro bate moto ao fugir da PRF Motoqueiro fazia manobras perigosas na Ranulpho Marques Leal

20 FEV 2020 - 13h:56 Por Alfredo Neto

Um homem ainda não identificado tentou fugir da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde desta quinta-feira (20) na avenida Ranulpho Marques Leal, próximo ao monumento do Cristo, zona Leste de Três Lagoas.

Agentes da PRF estavam transitando pela avenida Ranulpho Marques Leal, quando um homem aparentando ter entre 25 anos, à 35 anos, ultrapassou todos os veículos pelo acostamento, inclusive a viatura da PRF.

O homem pilotava uma moto 125 cilindradas, em alta velocidade e pelo acostamento. Após flagrar a infração, os agentes deram ordem de parada ao motoqueiro, que não obedeceu e empreendeu fuga no sentido SP-MS.

Após perceber à aproximação da viatura da PRF, o piloto da moto tentou fugir entrando na rua Bom Jesus da Lapa, no sentido Alvorada.

Ao chegar no cruzamento da rua Bom Jesus da Lapa, com a avenida Padre João Tomes, o piloto da moto perdeu o controle batendo em uma árvore, foi arremessado contra uma parede, parando com a moto após bater em outra árvore.

O homem teve múltiplas escoriações pelo corpo, cortes superficiais no rosto e apenas disse estar fugindo por não ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou o homem consciente e orientado para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).