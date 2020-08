FUGA Motorista abandona veículo após tentar fugir da Polícia Militar Carro foi abandonado e motorista fugiu pulando muros

15 AGO 2020 - 00h:52 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar apreendeu um veículo astra de cor preto após uma perseguição na noite desta sexta-feira (14) por ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Três Lagoas.

Uma guarnição da Polícia Militar seguia para o cumprimento de uma escolta, quando ao cruzar pela avenida Clodoaldo Garcia, com a rua Manoel Pedro de Campos, o motorista do astra arrancou com o veículo ao avistar a viatura da PM.

Após perceber que o carro havia saído em velocidade elevada e incompatível com a via, os militares decidiram fazer um acompanhamento tático no intuito de abordar e verificar o que estava acontecendo.

O motorista do carro tentou fugir da PM até a rua Vanda de Campos, no bairro Parque São Carlos, onde o carro parou por causa de uma pane no motor. O motorista fugiu pulando muros de residências próximas não sendo localizado.

Após apreensão, o veículo foi levado para o pátio do Detran (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) onde a identificação do proprietário foi feita para que responda judicialmente por (direção perigosa de veículo automotor e desobediência).